Un gesto di altruismo si trasforma in tragedia nel cuore di Pomigliano d'Arco

Nel tentativo di placare una lite tra due automobilisti, un uomo è stato accoltellato al petto e ora lotta per la vita all’Ospedale del Mare di Napoli.

È accaduto tutto in pochi attimi, ieri sera, a Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli. In una strada centrale della cittadina, un banale tamponamento tra un’Alfa Romeo 147 e una Toyota Aygo si è trasformato in una scena drammatica, culminata con il ferimento grave di un uomo estraneo alla vicenda.

La vittima, un uomo di 54 anni, si trovava nei pressi di un bar quando ha assistito alla lite tra i due conducenti. Quel gesto, forse istintivo o forse dettato da un forte senso civico, lo ha spinto a tentare di separare i due litiganti prima che la situazione degenerasse ulteriormente. Ma nel cercare di riportare la calma, è stato accoltellato al petto da uno dei due automobilisti coinvolti nell’incidente.

Il responsabile dell’aggressione è poi fuggito, facendo perdere le proprie tracce.

Un gesto coraggioso finito nel sangue

Intervenire per fermare una lite, specialmente quando si tratta di una questione di viabilità, può sembrare un gesto semplice, ma in alcuni casi può diventare estremamente pericoloso. La vittima, che secondo le testimonianze si trovava tra i clienti di un bar vicino al luogo dell’incidente, non era coinvolta direttamente nello scontro tra le due auto. Tuttavia, la tensione tra i due conducenti era tale da degenerare in violenza fisica.

In un attimo, ciò che poteva risolversi con uno scambio di assicurazioni si è trasformato in una zuffa dai toni violenti, culminata in un gesto estremo: una coltellata al petto, inferta con tale forza da ridurre in condizioni gravissime l’uomo intervenuto per aiutare.

Le indagini dei Carabinieri

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri del Nucleo Operativo di Castello di Cisterna e della Stazione di Pomigliano d’Arco, che hanno avviato tutti i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

I militari stanno lavorando su diversi fronti:

Acquisizione delle immagini di videosorveglianza della zona.

Ascolto dei testimoni, in particolare dei clienti del bar che hanno assistito all’intera scena.

Raccolta di indizi sul veicolo del fuggitivo.

L’obiettivo è individuare al più presto il responsabile, che dopo aver accoltellato il 54enne si è dileguato senza prestare soccorso.