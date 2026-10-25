A Napoli

Un turista tedesco ha pagato 40 euro per quella che credeva una bustina di cocaina, ma dentro c’era soltanto sale da cucina. È successo nella notte tra sabato e domenica nel centro di Napoli. I carabinieri hanno denunciato per truffa un uomo di 36 anni.

La cessione notata dai carabinieri in borghese

I militari della compagnia Napoli Centro, in abiti civili, stavano controllando le zone della movida. Hanno notato il 36enne mentre consegnava al turista una bustina di polvere bianca e riceveva in cambio del denaro. Dopo aver intascato le banconote, l’uomo avrebbe continuato a guardarsi intorno, attirando ancora di più l’attenzione dei carabinieri, che sono intervenuti e hanno bloccato sia il presunto pusher sia il cliente.

Il narcotest: nella bustina solo sale

La polvere è stata sottoposta al narcotest, che ha escluso la presenza di cocaina: per 40 euro il cittadino tedesco aveva comprato comune sale da cucina. Come riporta ANSA, la sorpresa è stata dei militari ma soprattutto del turista. Al termine degli accertamenti il 36enne è stato denunciato per truffa.

Gli altri controlli nella notte

Durante lo stesso servizio i carabinieri hanno: