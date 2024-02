Il sorteggio

L’Italia di Luciano Spalletti, nel gruppo A2 della quarta edizione di Nations League, affronterà Belgio, Francia e Israele. Così il sorteggio che si è svolto oggi, giovedì 8 ottobre, presso la Maison de la Mutualité di Parigi.

Il torneo avrà inizio il 5-7 dicembre con le prime gare del girone. Le prime due classificate andranno ai quarti di finale in programma il 20-25 marzo 2025, mentre le Final Four si terranno il 4-8 giugno 2025.

L’Italia ha collezionato due terzi posti consecutivi conquistati nel 2021 e nel 2023.

Spalletti ha commentato ai microfoni di Raisport: “Girone di ferro? Sì, ma siamo abituati a questo tipo di sorteggio, è giusto così. In questo modo abbiamo l’idea di quello che deve essere il nostro comportamento quando scendiamo in campo”. E ancora: “Questa competizione è nata in maniera intelligente per far alzare il livello delle squadre che la giocano. Queste partite qui ti danno l’opportunità di migliorarti sempre di più”.

“La Francia l’avversaria più stimolante? – ha aggiunto il commissario tecnico Sì perché sono una Nazionale che ha una storia importante. Sono sempre state partite tiratissime, ci saranno molte motivazioni per farsi trovare pronti”.

I 4 gruppi della Lega A della Nations League

Questi i 4 gruppi della Lega A di Nations League. Gruppo 1: Croazia, Portogallo, Polonia, Scozia. Gruppo 2: Italia, Belgio, Francia, Israele. Gruppo C: Olanda, Ungheria, Germania, Bosnia. Gruppo D: Spagna, Danimarca, Svizzera, Serbia.