Il piccolo sta bene

A Taranto, intorno alle 7 del mattino di oggi, sabato 12 agosto, una passante che stava passeggiando con i suoi cani ha fatto una scoperta incredibile. Tra i rifiuti vicino a un cassonetto, la donna ha udito i vagiti di un neonato. Avvolto in una coperta e posizionato all’interno di una busta, il piccolo era abbandonato accanto a un peluche.

La passante ha immediatamente lanciato l’allarme, attirando l’attenzione delle autorità e dei soccorritori. Gli operatori del servizio di emergenza 118 sono giunti prontamente sul luogo e hanno preso in carico il neonato. Il bambino è stato quindi trasportato all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Fortunatamente, secondo quanto dichiarato dall’Asl, il neonato si trova in “ottime condizioni”.

Preoccupazioni per lo stato di salute della madre

Un dettaglio fondamentale ha scosso gli addetti ai soccorsi e le autorità investigative. La parte del cordone ombelicale ancora attaccata al neonato era fresca, indicando che il parto potrebbe essere avvenuto solo una o due ore prima del ritrovamento. L’altra parte del cordone, invece, sarebbe rimasta attaccata alla madre. Questo aspetto solleva preoccupazioni per la salute della madre, poiché il distacco del cordone ombelicale senza assistenza medica può comportare seri rischi di emorragia.

Il professor Federico Schettini, dell’Unità di Terapia Intensiva Neonatale (Utin), sta seguendo da vicino il neonato, confermando che il piccolo è circondato dall’affetto di tutto il personale medico. Il suo stato di salute è motivo di ottimismo, ma al contempo emerge la speranza che la madre si faccia avanti presto. L’Azienda Sanitaria Locale invoca la collaborazione della madre affinché si possa garantire la sua salute e la sua sicurezza.

Le forze dell’ordine, in particolare gli agenti della Polizia di Stato, sono giunti sul luogo del ritrovamento e hanno avviato le indagini. Le telecamere di videosorveglianza della zona sono state acquisite per raccogliere ulteriori informazioni e prove che possano portare all’individuazione dei responsabili di questo atto scioccante. Il neonato è stato rinvenuto in via Pisanelli, all’incrocio con via Principe Amedeo.