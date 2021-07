È successo in provincia di Roma

A Nettuno, in provincia di Roma, un 17enne ha riportato la frattura del perone causata dal calcio sferrato da un uomo, padre di un bambno, a cui il giovane aveva rubato la bandiera dell’Italia.

Come riportarto da Fanpage.it, la bandiera è stata rubata da un’auto mentre il piccolo la stava sventolando in occasione della vittoria della Nazionale agli Europei di calcio.

Il bambino si è messo a piangere a dirotto e il padre ha, quindi, fermato la macchina, è sceso, ha dato un calcio alla gamba del 17enne e si è ripreso la bandiera.

Il giovane è stato soccorso e trasportato in ospedale, da dov’è stato dimesso con una prognosi di 30 giorni.

La polizia sta cercando di risalire all’autore del calcio ma, per ora, non è stato individuato e non sarà facile che ciò possa succedere visto l’alto numero di persone presenti durante la notte dei festeggiamenti. La vittima, inoltre, non è riuscita a dare informazioni utili sull’agressore e sull’auto da cui è sceso.