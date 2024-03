A Nettuno, vicino Roma

A Nettuno, vicino Roma, nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 14 marzo, un uomo di 49 anni, cittadino bulgaro, a bordo di uno scooter, è scappato alla vista della polizia e si è schiantato contro un’auto in transito. È morto sul colpo.

Trasportato in ospedale, in gravi condizioni, il figlio 12enne che era sullo scooter con lui.

Soccorso anche l’automobilista, sotto shock.

Come riportato da Roma Today, “la fuga dei due è cominciata intorno alle 14:00 […] quando lo scooter con a bordo padre e figlio non si è fermato all’alt imposto da una volante del commissariato Anzio-Nettuno. Poi l’inseguimento. A sirene e girofaro spiegati il conducente dello scooter è scappato a tutta velocità fra le strade del comune del litorale della provincia romana con la volante alle calcagna”.

Poi, la tragedia: “Lo scooter ha infatti impattato contro una vettura in transito. Sbalzato dalla sella del due ruote il conducente – un 49enne bulgaro – è deceduto sul colpo. Grave il figlio (un 13enne nato ad Aprilia, in provincia di Latina), poi trasportato in ospedale”.

Foto da DepositPhotos.