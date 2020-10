La circolare del Capo della Polizia

Franco Gabrielli, Capo della Polizia, ha inviato una nota a tutti i prefetti e ai questori con lo scopo di indiciare la linea da seguire nelle manifestazioni pubbliche, a partire da quella annunciata per domani a Roma dai ‘negazionisti’ del Covid-19.

In sintesi, tutte le manifestazioni pubbliche devono svolgersi in «forma statica» e a condizione che vengano rispettate tutte le regole previste dalla normativa anti Covid-19. Quindi, bisogna garantire il distanziamento sociale e l’uso della mascherina (che, come sappiamo, è diventato obbligatorio, salvo alcuni scenari). In caso di mancato rispetto delle regole, le forze dell’ordine dovranno sciogliere le manifestazioni.

Il Capo della Polizia ha scritto: «Non si può escludere che iniziative dello stesso tenore» di quella prevista domani a Roma «possano essere organizzate in altre province e in differenti giornate». Perciò, è necessario che le autorità di pubblica sicurezza instaurino con promotori e organizzatori delle manifestazioni «fin da subito una proficua interlocuzione finalizzata al rispetto delle vigenti misure straordinarie a tutela della sanità pubblica».

LA REAZIONE DEL GENERALE PAPPALARDO

Contattato dall’Adnkronos, il generale Antonio Pappalardo, leader dei Gilet Arancioni, ha affermato: «Il provvedimento di Gabrielli non so sulla base di quale legge viene preso. Sciogliere una manifestazione per la violazione di un Dpcm può comportare una sanzione amministrativa, non lo scioglimento di una manifestazione pacifica. Facendo così si esasperano soltanto gli animi, si cerca lo scontro. Gabrielli si assumerà la responsabilità di quello che potrebbe accadere».

Pappalardo, quindi, parteciperà ugualmente alla manifestazione in programma in piazza della Bocca della Verità, a cui parteciperà anche Forza Nuova: «Noi saremo alla Bocca della Verità per dire no a questa dittatura tecnocratica e sanitaria. Quelli della Marcia della Liberazione hanno respinto nostra adesione? Assolutamente non è vero. Loro saranno a piazza san Giovanni, e sono ascrivibili più alla galassia di sinistra, noi a Bocca della Verità e più assimilabili a quella di destra. A me queste distinzioni non interessano. Ci saranno due manifestazioni diverse e va bene così».