Celebrato il primo congresso nazionale

Un siciliano ai vertici della quarta forza politica della coalizione di centrodestra. Il congresso nazionale di Noi con l’Italia riunitosi oggi a Roma ha eletto i suoi vertici. Presidente nazionale è Maurizio Lupi, coordinatore politico il siciliano Saverio Romano, vicepresidente vicario Pino Galati.

Il primo congresso nazionale

Noi con l’Italia oggi ha tenuto il primo congresso nazionale a Roma con politici siciliani di spicco tra i massimi vertici. A cominciare proprio dall’ex ministro Saverio Romano,adesso eletto coordinatore politico. Nel direttivo spazio poi al deputato europeo Antonello Antinoro.

Romano: “Ora la costituente”

“Celebriamo il nostro congresso nazionale – aveva detto Saverio Romano – nella consapevolezza di essere la quarta forza del centrodestra e del ruolo importante che continueremo a ricoprire. Crediamo nel confronto democratico, nel dialogo interno e nella organizzazione a livello territoriale. Il congresso è un momento di confronto e di partecipazione democratica e noi vogliamo dare una struttura ancora più solida alla nostra proposta politica, con l’obiettivo di una costituente di Noi Moderati. Da questo congresso uscirà non solo una leadership più forte e rappresentativa ma anche una organizzazione a livello locale e una piattaforma di idee e di iniziative condivise. Siamo la quarta forza del centrodestra e intendiamo fornire ancora una volta in modo responsabile il nostro apporto alla coalizione e al Paese”.

Antinoro: “Proiettati al futuro”

Ad intervenire anche Antonello Antinoro, inserito nel direttivo nazionale. “Il nostro è un partito che vuole proiettarsi nel futuro – ha detto – e deve essere capace di proporsi con idee in grado di interpretarlo. Nella consapevolezza dei valori e della tradizione politica che rappresentiamo. Le ragioni del centro meritano spazi e opportunità di crescita e noi, in quest’ottica, non possiamo non esserne protagonisti”.

I delegati siciliani volati nella capitale

Ben 80 delegati siciliani sono partiti oggi alla volta di Roma per imprimere le proprie scelte negli assetti nazionali del partito. nelle scorse settimane all’hotel Addaura di Palermo tanti nomi importanti, a presenziare gli stati generali dei moderati.

Il timbro dei vertici siciliani

Molti i nomi altisonanti della politica siciliana che hanno preso alla convention palermitana. Tra gli altri c’erano esponenti della classe dirigente del partito. Tra questi Alessandro Colucci, Antonello Antinoro, Massimo Dell’Utri, Andrea Galli, Maria Pia Castiglione, Marco Forzese, Roberto Clemente, Ignazio Messina, Peppe Germano, Patrizio Lodato, Angelo Fasulo, Valerio Barrale, Roberto Corona, Michele Nasca, Marcello Greco, Carmelo Acqua, Davide Durante, Giovanni Di Trapani, Salvatore Bonincontro, Francesco La Mantia, Mario Lo Iacono, Pietro Perconti, Terry Medici, Toto’ Caltagirone.