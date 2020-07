Punto stampa dell'OMS a Ginevra

Mike Ryan, capo delle emergenze sanitarie dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), in conferenza stampa a Ginevra, ha affermato: «Non è realistico pensare di avere un vaccino subito e accessibile a tutti. Si sta facendo il massimo, ma ribadisco che non è realistico pensare una cosa simile. Abbiamo però misure efficaci e sistemi per sopprimere la trasmissione».

Ryan ha anche detto: «Se la gente continua a frequentare luoghi affollati senza prendere le precauzioni necessarie, la trasmissione della malattia continuerà», aggiungendo che i governi devono rendere più facile per i cittadini seguire le necessarie regole. «Non posso che ribadirlo: i Paesi che hanno messo in campo un’architettura di vigilanza durante il lockdown stanno ottenendo un relativo successo nella soppressione del virus», ha rimarcato Ryan.

Sulla stessa scia il direttore generale dell’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus (nella foto): «Speriamo tutti che ci sia un vaccino efficace, ma dobbiamo concentrarci sull’uso degli strumenti che abbiamo ora per sopprimere la trasmissione e salvare vite umane. Dobbiamo arrivare a una situazione sostenibile in cui abbiamo un controllo adeguato di questo virus senza spegnere completamente la nostra vita o passare da un lockdown all’altro, cosa che ha un impatto estremamente dannoso sulle società».