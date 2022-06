14 feriti, di cui alcuni in gravi condizioni

A Oslo, in Norvegia, in un locale gay, 2 persone sono morte e 14 ferite, di cui alcune in gravi condizioni, in una sparatoria avvenuta la scorsa notte.

La polizia norvegese su Twitter ha confermato la morte di due persone nella sparatoria. Ci sono diversi feriti in modo grave”.

La sparatoria è avvenuta alle 1.20 al London pub & club di Oslo, che si trova in Hambros plass 5, uno dei locali gay più famosi della capitale norvegese, e in altri due locali della zona. Per la polizia si è trattato di un “atto violento pericoloso per la vita”.

La polizia ha anche riferito che è stata arrestata una persona, cittadino norvegese di origine iraniana, e sta indagando per terrorismo. Il sospetto, la cui identità non e’ stata resa nota, era conosciuto dai servizi segreti interni che si occupano anche dell’antiterrorismo.

Un testimone, Jan Kristian Hagen, ha raccontato: “Abbiamo sentito gli spari e abbiamo iniziato a correre. Era tutto caotico e confuso. Abbiamo avvertito le persone e chiesto loro di allontanarsi, ma allo stesso tempo non sapevamo quanto avremmo dovuto correre prima di essere al sicuro”.

Gli organizzatore del Pride di Oslo hanno annunciato che, su consiglio delle forze dell’ordine, hanno deciso di annullare la manifestazione prevista per oggi: “L’Oslo Pride esorta tutti coloro che hanno pianificato di partecipare o di assistere alla parata a non presentarsi – si legge sulla pagina facebook ufficiale dell’evento – tutti gli eventi sono stati cancellati”.