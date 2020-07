Cos'è l'EWS?

Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, durante il punto stampa sui danni causati dal nubifragio, ha annunciato: «Serve un sistema Early Warning per evitare che riaccada quello che abbiamo visto ieri. […] Tempistiche per l’installazione? Il tempo di acquisire gli strumenti. È un sistema che fa scattare un allarme quando si creano delle situazioni potenzialmente pericolose nei sottopassi».

Di che si tratta?

Ebbene Early Warning System (EWS), in realtà, è un termine che fa riferimento a vari ambiti, tra cui quello economico, militare e sismico.

Per la precisione, si tratta di un sistema di allerta precoce che non è altro che una serie di dispositivi che comprendono sensori di rilevamento di determinati eventi. Tutti questi dispositivi lavorano insieme per prevedere e segnalare disturbi che incidono negativamente sulla stabilità di un avvenimento fisico, fornendo al tempo stesso un sistema di risposta per prepararsi all’evento avverso e per minimizzare l’impatto.

Per essere efficace un EWS deve supportare quattro funzioni principali: a) analisi dei rischi; b) monitoraggio e allerta; c) diffusione e comunicazione; d) capacità di risposta. Di conseguenza, un EWS raccoglie dati ed esegue le valutazioni dei rischi per ‘capire’ se un ‘disastro’ sia imminente o meno. Tutto questo si traduce in una ‘comunicazione’ che si rivolge alla comunità affinché possa rispondere al meglio di fronte un’allerta. In poche parole, l’EWS è un sistema attraverso il quale un avviso viene diffuso al pubblico.

Nel caso palermitano, lo scopo dell’Early Warning è avvertire la cittadinanza per far sì che non attraversi i punti più a rischio in caso di un nubifragio come quello di ieri. Orlando, a tal proposito, ha parlato di «sistema di segnalazione che fa scattare un blocco in automatico con l’allerta dei semafori così compenseremo le inefficienze della Protezione Civile Regionale». Quindi, l’EWS sarebbe distaccato dalle allerte preventive diramate dalla Protezione Civile e si attiverebbe solo in presenza di determinate quantità d’acqua.