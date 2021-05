È successo in provincia di Nuoro

A Tortolì, comune della provincia di Nuoro, in Sardegna, un 29enne di origine pakistana ha ferito la compagna di 50 anni, Paola Piras, con un coltello e ucciso il figlio 20enne della donna, Mirko Faraci, intervenuto per proteggerla.

Il delitto è avvenuto in via monsignor Virgilio, nella casa della donna in pieno centro. Sul posto Carabinieri, Polizia e Guardia di finanza, coordinati dalla Pm di Lanusei Giovanna Morra.

L’uomo, che è fuggito ed è ricercato, era stato arrestato di recente per maltrattamenti, destinatario di una misura di divieto di avvicinamento alla donna.

La 50enne è ricoverata in gravi condizioni nell’ospedale di Lanusei.

Si è appreso che il pakistano si sarebbe arrampicato per entrare dentro la casa della vittima. Ci sarebbe stata una discussione e poi l’uomo ha accoltellato la donna. Il figlio Mirko è intervenuto per difendere la madre ed è stato ferito a morte.