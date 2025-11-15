La TV italiana cambia volto: più alta definizione, servizi online e contenuti interattivi accessibili dal telecomando

Nel mese di novembre, il panorama televisivo italiano ha registrato una significativa evoluzione grazie all’attivazione di nuovi canali del digitale terrestre, sia a livello nazionale che locale. Un piccolo ma concreto passo avanti verso la TV del futuro, sempre più integrata con le potenzialità offerte dal web.

L’aggiornamento ha coinvolto diversi multiplex, portando nuovi contenuti, funzionalità interattive e maggiore qualità visiva direttamente nel salotto di casa, senza necessità di abbonamenti o decoder esterni particolari. Il digitale terrestre dimostra così di sapersi rinnovare, puntando su tecnologie ibride e alta definizione.

Due nuovi canali interattivi targati Class Editori

Le novità più evidenti riguardano l’introduzione di due nuovi canali interattivi all’interno del Persidera Mux 3, legati al gruppo Class Editori: si tratta di Class CNBC (canale 828) e Class TV Moda (canale 883).

Entrambe le emittenti erano fino a poco tempo fa spenti, visibili solo come uno “schermo nero”. Da novembre, però, al posto della schermata vuota è comparso un cartello informativo che invita gli utenti a connettere il proprio televisore a Internet, aprendo così l’accesso alla piattaforma HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV).

Questa tecnologia consente, tramite smart TV o decoder compatibili, di integrare contenuti televisivi tradizionali con servizi multimediali online. È possibile, ad esempio, consultare notizie in tempo reale, accedere a programmi on demand, vedere contenuti esclusivi o approfondimenti interattivi. Un passo importante per una TV sempre più connessa, dinamica e personalizzabile. Fonti: Everyeye Tech – OkMugello

Nuova qualità video: Orobik Channel ora in HD

Anche le emittenti locali si stanno adeguando al cambiamento. Nel Mux Locale 1 Lombardia, il canale Orobik Channel, visibile al numero 98 del telecomando, ha completato il passaggio all’alta definizione, portando la risoluzione video a 1088×960 pixel. La novità non è solo tecnica. Il canale ha anche aggiornato il proprio identificativo, che ora è Orobik 98 HD: un marchio che indica chiaramente il salto qualitativo dell’emittente. Il miglioramento della definizione video rende l’esperienza di visione più fluida e nitida, in linea con gli standard delle emittenti nazionali.

Il digitale terrestre si fonde con il mondo online

L’avvento di HbbTV e l’introduzione di nuovi canali digitali terrestre mostrano chiaramente la direzione intrapresa dalla TV italiana: integrare l’esperienza broadcast tradizionale con le funzionalità digitali. Questo significa che non è più necessario abbandonare il televisore per accedere a servizi interattivi. Basta una connessione internet e un dispositivo compatibile per trasformare il digitale terrestre in una piattaforma evoluta, con contenuti on demand, news aggiornate e possibilità di interazione diretta con le trasmissioni.

Per il telespettatore si apre così una nuova stagione, in cui il classico zapping si arricchisce di opzioni intelligenti e personalizzabili, il tutto senza costi aggiuntivi.

Nuovi canali tematici e gestione della numerazione

Durante il mese di novembre sono stati attivati diversi nuovi canali tematici, come Man-ga (LCN 236), interamente dedicato agli anime, e Fascino TV (LCN 147), insieme a modifiche strutturali nei mux come DFree, che hanno aggiornato la disposizione dei canali disponibili. Questi cambiamenti possono influire sulla quotidiana fruizione dei contenuti televisivi, rendendo necessario eseguire una risintonizzazione automatica dei dispositivi per non perdere programmi preferiti e mantenere aggiornata la lista dei canali.​

Evoluzione verso il DVB-T2 e più qualità gratuita

Il digitale terrestre italiano si sta gradualmente trasformando grazie all’adozione dello standard DVB-T2 abbinato al codec HEVC Main 10, che consente di ricevere una vasta gamma di canali gratuiti in alta definizione, Ultra HD e persino 4K, senza necessità di abbonamenti a pagamento. Questa evoluzione tecnologica permette una migliore qualità visiva, più spazio per canali tematici dedicati e una programmazione arricchita, come dimostrano le recenti novità su canali Rai (Rai 1 HD, Rai 2 HD, Rai 3 HD nazionale e altri) e il crescente numero di emittenti che trasmettono in simulcast sui vecchi e nuovi standard. Il risultato è un panorama televisivo più vario, inclusivo e accessibile, capace di rispondere alle esigenze di intrattenimento di tutti, dalle famiglie agli appassionati di contenuti di nicchia.

Lo sapevi che…?