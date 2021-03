SU ETICHETTA DEUTSCHE GRAMMOPHON

Il pioniere musicale Moby annuncia il suo nuovo album Reprise, in uscita il 28 maggio su Deutsche Grammophon.

Il nuovo album di Moby è “Reprise”

Reprise vede Moby reinventare i momenti salienti della sua carriera trentennale. Insieme alla Budapest Art Orchestra ha rivisitato alcuni dei suoi successi con nuovi arrangiamenti per orchestra e strumenti acustici. È anche affiancato da numerose guest stars provenienti da tutti i generi musicali, tra cui Alice Skye, Amythyst Kiah, Apollo Jane, Darlingside, Gregory Porter, Jim James, Kris Kristofferson, Luna Li, Mark Lanegan, Mindy Jones, Nataly Dawn , Skylar Grey e Vikingur Ólafsson. Moby ha condiviso la prima traccia dell’album, “Porcelain”, con Jim James (My Morning Jacket).

Reprise include le canzoni più famose di Moby, tra cui il suo rivoluzionario brano dance “Go”, “Extreme Ways” (famoso per la serie di film di Bourne), “Natural Blues” e “Why Does My Heart Feel So Bad?”. Alcune delle nuove versioni sono più riflessive e lente, mentre altre sfruttano il potenziale sonoro che un’orchestra può offrire. Tre decenni dopo l’inizio della carriera di Moby, Reprise non deve essere considerato un semplice greatest hits, ma piuttosto un’opportunità per riflettere sul modo in cui l’arte può evolversi e adattarsi nel tempo a seconda delle diverse scelte e dei contesti.

“Scusate se questo sembra ovvio, ma per me lo scopo principale della musica è comunicare emozioni”, afferma Moby. “Condividere alcuni aspetti della condizione umana con chiunque stia ascoltando.” Perché includere un’orchestra? “Desidero ardentemente la semplicità e la vulnerabilità che puoi ottenere con la musica acustica o classica”.

I semi di Reprise sono stati piantati quando Moby è stato invitato a prendere parte alla sua prima collaborazione classica in assoluto: un concerto dal vivo della sua musica alla Walt Disney Concert Hall con il suo amico Gustavo Dudamel e la Los Angeles Philharmonic nell’ottobre 2018.

La tracklist di “Reprise”

01 Everloving

02 Natural Blues – feat Gregory Porter & Amythyst Kiah

03 Go

04 Porcelain – feat Jim James

05 Extreme Ways

06 Heroes feat. Mindy Jones

07 God Moving Over The Face Of Waters – feat Víkingur Ólafsson

08 Why Does My Heart Feel So Bad? – feat Dietrick Haddon & Apollo Jane

09 The Lonely Night – feat Kris Kristofferson & Mark Lanegan

10 We Are All Made Of Stars

11 Lift Me Up

12 The Great Escape feat Nataly Dawn, Alice Skye & Luna Li

13 Almost Home feat Novo Amor, Mindy Jones & Darlingside

14 The Last Day – feat Skylar Grey & Darlingside

CD LTD. ED. / 2 LP / 2 LP COLORATO LTD. ED.

DIGITALE (tutte le tracce avranno la dicitura “Reprise Version” nel titolo)