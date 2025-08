Dramma a Londra

Una tragedia ha sconvolto il concerto degli Oasis a Wembley: un uomo di 40 anni è morto dopo una caduta dagli spalti superiori. La polizia cerca testimoni, mentre la band esprime profondo cordoglio.

Sabato scorso, 2 agosto, il quarto concerto degli Oasis allo stadio di Wembley, a Londra, parte del tanto atteso Oasis Live ’25 Tour, è stato segnato da un tragico incidente. Un uomo di circa 40 anni è morto dopo essere precipitato dagli spalti superiori del celebre stadio londinese, che ospita 90.000 spettatori. L’incidente, avvenuto intorno alle 22, ha lasciato sotto shock i presenti, la band e l’intera comunità di fan. La polizia metropolitana di Londra sta indagando per chiarire le dinamiche dell’accaduto, mentre gli Oasis hanno espresso il loro profondo dolore.

Dettagli dell’incidente

Secondo quanto riportato dalla Metropolitan Police, gli agenti presenti allo stadio per il concerto, insieme ai medici di Wembley e al personale del London Ambulance Service, sono intervenuti rapidamente dopo la segnalazione di una persona ferita. L’uomo, trovato con ferite compatibili con una caduta da un’altezza significativa, è stato dichiarato morto sul posto nonostante i tentativi di rianimazione. Si ritiene che la vittima fosse seduta nella tribuna superiore dello stadio, i cui spalti più alti si trovano a circa 50 metri dal suolo. “Lo stadio era gremito, e crediamo che molte persone possano aver assistito all’incidente o averlo ripreso, consapevolmente o meno, con i loro cellulari”, ha dichiarato un portavoce della polizia, invitando i testimoni a contattare le autorità.

Il racconto dei testimoni

Testimonianze strazianti sono emerse sui social media da parte di spettatori presenti al concerto. Un fan, che si trovava nella sezione 211, sotto la tribuna superiore, ha descritto l’accaduto al Daily Mail: “È stato orribile. All’inizio pensavo fosse un cappotto caduto dalla tribuna sopra, ma poi ho visto l’uomo sul cemento. Paramedici sono accorsi, c’erano urla e grida ovunque. È stato un grande salto, non so come sia potuto succedere”.

La reazione degli Oasis

La band, guidata dai fratelli Liam e Noel Gallagher, ha rilasciato una dichiarazione ufficiale attraverso la BBC: “Siamo scioccati e rattristati nell’apprendere della tragica morte di un fan al concerto di ieri sera. Oasis desidera esprimere le nostre più sincere condoglianze alla famiglia e agli amici della persona coinvolta”. Durante il concerto successivo, tenutosi ieri, domenica 3 agosto, Liam Gallagher ha dedicato il brano Live Forever a “tutte le persone che non possono essere qui stasera, ma che sono qui, se capite cosa intendo, e non sono bellissime?”. Un gesto che ha commosso i fan presenti, mentre i fuochi d’artificio chiudevano lo spettacolo sulle note di Champagne Supernova.

Indagini in corso

La polizia metropolitana ha annunciato che l’indagine sarà presto trasferita alla Health and Safety Executive per un’analisi più approfondita. L’incidente è stato descritto come il primo caso di morte per caduta a Wembley, un’arena nota per la sua capienza e per la sicurezza delle sue strutture. Nel 2022, un fan di Harry Styles era caduto dagli spalti dello stadio Ibrox di Glasgow, ma senza riportare ferite gravi. Le autorità stanno ora cercando filmati e testimonianze per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, con particolare attenzione alle condizioni di sicurezza negli spalti.

Fonte della foto.