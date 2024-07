Foto di Fré Sonneveld su Unsplash

L’anno 2024 ha visto la fine del mercato tutelato del gas (conclusosi con la fine dell’anno 2023) e, a partire dal 1° luglio si concretizzerà anche la fine del mercato tutelato dell’energia elettrica. Queste novità riguardano in particolar modo i clienti domestici non vulnerabili; infatti per i clienti vulnerabili sono disponibili particolari tutele che non si discostano poi molto da quelle precedenti.

Fra le tante offerte del mercato libero, stanno diventando sempre più comuni le cosiddette offerte dual fuel altrimenti dette bifuel. Vista la loro crescente diffusione cerchiamo di capire esattamente cosa sono e quali sono i loro eventuali vantaggi.

Cosa sono le offerte dual fuel?

Le offerte dual fuel, talvolta indicate come offerte congiunte, sono offerte luce e gas che prevedono che la fornitura di energia elettrica e quella di gas naturale siano fatte dallo stesso fornitore. In passato non erano molto comuni, ma da qualche anno sono sempre più numerosi i fornitori che hanno inserito queste proposte nei propri listini.

Un utente domestico ha quindi due possibilità per scegliere le forniture energetiche per la casa: avere un fornitore per l’energia elettrica e un altro per il gas naturale oppure avere un unico fornitore per entrambi.

La trafila da seguire per attivare un’offerta congiunta non ha differenze con quella che si segue nel caso delle offerte singole, se non per il fatto che si ha a che fare con un unico interlocutore. Nella pratica è sempre il nuovo fornitore che gestisce i vari passaggi; dopo la finalizzazione del nuovo contratto, si riceveranno a tempo debito le ultime fatture del vecchio fornitore dopodiché i consumi saranno fatturati da quello nuovo.

Ci sono modifiche agli impianti o penali da pagare?

La variazione della fornitura è sostanzialmente un atto burocratico; non sono infatti necessarie né modifiche ai contatori di gas e luce e nemmeno all’impianto di riscaldamento o a quello elettrico. Non sono nemmeno previste penali di alcun genere se si cambia fornitore (procedura di recesso), anche se rimane ovviamente l’obbligo di saldare tutte le forniture.

Perché scegliere una fornitura dual fuel?

Le offerte dual fuel vanno valutate esattamente come le altre. Uno dei motivi che potrebbe spingere l’utente a sceglierle è l’eventuale risparmio economico. È infatti possibile che il fornitore offra, trattandosi di due utenze, uno sconto sulle tariffe.

Un vantaggio che è invece è assolutamente certo è che la gestione delle utenze diventa sicuramente più semplice: minore documentazione, una sola scadenza, una sola area clienti per effettuare verifiche o gestire entrambe le forniture (per esempio il monitoraggio dei consumi elettrici e di quelli del gas).

In sostanza, si hanno gli inevitabili vantaggi tipici del rapporto con un unico fornitore.

Come si attiva una fornitura dual fuel?

È possibile attivare una fornitura dual fuel tramite una procedura online; per snellirla al massimo è consigliabile preparare per tempo la documentazione necessaria (documento d’identità, tessera sanitaria, copia delle ultime bollette di luce e gas) e alcuni dati come per esempio il codice POD (relativo all’energia elettrica) e il codice PDR (relativo alla fornitura di gas); se si vuole domiciliare la nuova utenza sul conto corrente si dovrà fornire anche l’IBAN relativo.

Si devono ovviamente fornire i dati anagrafici, indirizzo delle utenze, contatti telefonici e digitali ecc.

Avendo a portata di mano quanto sopra esposto, la procedura di attivazione di una fornitura ha una durata di pochi minuti. Se non si può o non si vuole attivare l’utenza tramite la procedura online, si può farlo tramite contatto telefonico.