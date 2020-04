Stop ai sintomi fisici di ansia e stress

Molti non lo sanno, ma c’è una sigla che è diventata sinonimo di rimedio naturale contro stress, ansia e depressione: CBD. Tre lettere che stanno per Cannabidiolo, una sostanza naturale contenuta nella cannabis legale. Il CBD non è psicoattivo, cioè non genera spiacevoli effetti psicologici o fisici, come invece accade nel caso del THC, che invece può portare alterazioni percettive, disorientamento, confusione.

Il CBD invece è un toccasana per lo stress e l’ansia: aiuta a combatterli, produce naturalmente effetti benefici per il corpo e la psiche e non ha alcuna controindicazione. Uno dei modi più semplici per trovare una via naturale al relax è assumere il CBD sotto forma di olio: poche gocce e gli effetti benefici sono assicurati. Per questo motivo, negli ultimi anni la moda dell’olio di CBD è esplosa, anche in Italia, e non mancano siti e portali dove trovare la migliore cannabis light.

Ansia e stress cronico: un problema da non sottovalutare

Sempre più persone soffrono di disturbi collegati allo stress. Ritmi di vita sempre più rapidi, preoccupazioni e incertezze, rapidi cambiamenti sociali ed economici non rappresentano certo il contesto più adatto per coltivare il relax, la presenza mentale e lo “slow living”. Purtroppo il mondo è sempre più simile a un cavallo al galoppo – non si sa in quale direzione – e la quotidianità di milioni di persone è stata stravolta dai cambiamenti in atto. Prendiamo gli Stati Uniti, per esempio, uno dei Paesi più moderni al mondo: secondo alcuni autorevoli studi circa un americano su cinque soffre di stress cronico o ansia. Stiamo parlando di ben 66 milioni di persone che si confrontano quotidianamente con sintomi come il nervosismo diffuso, anche in assenza di cause conclamate, agitazione, tensione, cuore che batte impazzito, dolore al petto o agli arti, sensazione persistente di avere un peso che schiaccia il petto.

Tutto questo si accompagna a sensazioni spiacevoli e dolorose, come l’incapacità di concentrarsi o una diffusa malinconia, che possono persino portare a depressione, problemi fisici o altre situazioni patologiche. Interrompiamo però la catena dei pensieri neri sottolineando subito una cosa molto importante: uscire da questo tunnel – o anche solo evitare a priori di entrarci – è possibile: in modo naturale, senza controindicazioni o particolari rinunce.

Pertanto, se condurre una vita sana e tranquilla è il “rimedio naturale” che sempre più medici consigliano, le soluzioni contro lo stress e l’ansia sono molte e diverse. Adatte a tutte le esigenze a quasi tutti gli stili di vita. Tra queste un ruolo fondamentale è giocato dall’olio di CBD. Vediamo perché.

Olio di CBD: combatte l’ansia naturalmente

L’olio a base di Cannabidiolo, come abbiamo detto, è estratto dalla pianta della cannabis light. Non contiene THC, o tetraidrocannabinolo, la sostanza che molte persone ricercano nella marijuana perché, in quanto psicoattiva, produce lo “sballo”. Per questo motivo, chi consuma olio di CBD non deve temere effetti indesiderati o le alterazioni percettive tipiche dell’assunzione ripetuta di marijuana non legale e ad alto tasso di THC.

Il CBD è una sostanza sicura e ad ampio spettro. Recentemente ha destato l’interesse della comunità scientifica, che l’ha testata nel trattamento di particolari problemi. Tra questi, il cosiddetto DAG, disturbo di ansia generalizzato, ma anche gli attacchi di panico, l’ansia sociale, i disordini ossessivo-compulsivi e il disordine da stress post-traumatico. In tutti questi casi, i test clinici hanno dimostrato che il Cannabidiolo ha un effetto ansiolitico sull’organismo umano e che si presta molto bene come coadiuvante di una terapia volta ad affrontare queste situazioni spiacevoli che, se non controllate e risolte, possono limitare in modo drastico la qualità della vita di una persona.

Ma come agisce il CBD sull’organismo umano? Gli scienziati sostengono che possa avere un effetto benefico su un gran numero di connessioni neurali del nostro cervello. In particolar modo, la comunità scientifica sottolinea il modo particolare in cui il CBD agisce sui recettori della serotonina, uno degli ormoni che regola il tono del nostro umore e in particolare ansia, panico e depressione. Non solo: il CBD può aumentare la capacità del nostro organismo di recepire la dopamina, neurotrasmettitore sinonimo di euforia, benessere, tranquillità. In pratica, un antidepressivo naturale, oltre che una sostanza che può avere un grande ruolo di aiuto contro le nostre piccole o grandi dipendenze.

Basti pensare alle comuni sigarette: si sa, fanno malissimo alla salute e non è semplice smettere. Questo accade perché, come ogni sostanza stupefacente, la nicotina agisce sui neurotrasmettitori della dopamina. Ci fa stare male quando non abbiamo acceso una sigaretta da più di due ore, mentre invece ci dona un senso di (finto) benessere quando ne fumiamo una. Tutto questo grazie alla sua capacità di promuovere il massiccio rilascio di dopamina. Un circolo vizioso, in tutti i sensi, che provoca malesseri e veri e propri “blues” dell’umore nel momento in cui decidiamo di dare un taglio al fumo.

Stop ai sintomi fisici dell’ansia

L’ansia viene definita dalla comunità scientifica come il più fisico dei malesseri psicologici. Questo anche perché si accompagna spesso a spiacevoli sintomi come il cuore accelerato, o cambiamenti repentini della respirazione – spesso di lunga durata o di notevole intensità. Molti tra coloro che l’hanno provata la descrivono come un’esperienza particolarmente fastidiosa proprio per questa sua capacità di coniugare pensieri ed emozioni spiacevoli a sensazioni fisiche altrettanto sgradevoli.

Il CBD risulta particolarmente indicato nel trattamento dello stress e dell’ansia anche per la sua capacità di ridurre battito cardiaco e ritmo della respirazione. Può essere usato in ambito medico, sportivo o in psicoterapia, o anche solo come sostanza capace di riportare tranquillità e serenità nella vita quotidiana di ognuno di noi. Questo è uno dei motivi per cui molti consumatori si stanno orientando verso l’olio di CBD per trattare naturalmente i sintomi dell’ansia e si rivolgono ai numerosi portali Web che vendono prodotti a base di Cannabidiolo. Come ad esempio Justbob.it, che in breve tempo è diventato uno dei punti di riferimento in Italia per quanto riguarda la vendita di cannabis legale.