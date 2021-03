Il delitto di Faenza

Femminicidio di Ilenia Fabbri , arrestati l’ex marito e il complice.

, arrestati l’ex marito e il complice. Il provvedimento è stato eseguito dalla Polizia di Ravenna.

Una telecamera di videosorveglianza ha ripreso l’esecutore.

Svolta nelle indagini sull’omicidio di Ilenia Fabbri, avvenuto a Faenza lo scorso 6 febbraio.

La Polizia di Ravenna, infatti, ha eseguito un provvedimento di custodia cautelare nei confronti di due soggetti, indagati in corso per l’omicidio pluriaggravato: l’ex marito Claudio Nanni come mandante e il complice come esecutore, Pierluigi Barbieri.

L’inchiesta, come si legge in una nota, portata avanti dai poliziotti della squadra mobile di Ravenna e del Servizio Centrale Operativo di Roma ha permesso di acquisire gravi elementi indiziari nei confronti di Nanni e di un suo conoscente, che abita a Reggio Emilia.

Il movente del delitto sarebbe da ricondurre all’astio che l’uomo provava nei confronti della ex moglie a causa delle sue pretese economiche.

Infatti, dopo il divorzio, nel 2018 la donna aveva intento una causa contro Nanni per mancati compensi per il suo lavoro nella autofficina di famiglia, pari a 100mila ed il 26 febbraio le parti sarebbero dovute comparire in Tribunale.

Nei giorni scorsi l’avvocato di Ilenia Fabbri ha parlato «di un marito dal comportamento prepotente» e che voleva fare testamento perché «se fosse morta prima del divorzio, parte dei suoi beni sarebbe andata al marito».

Infine, si è appreso che l’auto di Barbieri è stata immortalata a Faenza il giorno dell’omicidio dalle telecamere delle abitazioni del vicinato.