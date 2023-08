Le previsioni

Dopo giorni di aria quasi fresca e temperature accettabili, un cambiamento radicale è in arrivo per il clima italiano. La breve tregua meteo non proseguirà oltre venerdì, poiché un’espansione dell’anticiclone subtropicale porterà di nuovo il caldo africano a dominare le previsioni per almeno 10 giorni.

L’Anticiclone Subtropicale e le Temperature Record

Attualmente posizionato sulla Spagna, l’anticiclone subtropicale sta portando temperature sorprendentemente elevate. Con valori di 30°C o più a oltre 1.550 metri di quota, il meteorologo Lorenzo Tedici di IlMeteo.it commenta che questo dato è “straordinario”. Con il gradiente termico che fa aumentare le temperature scendendo di quota di circa 1 grado ogni 100 metri, tali valori possono corrispondere a oltre 45 gradi in pianura al livello del mare. In Andalusia, le temperature hanno superato i 40 gradi, con punte di 45°C a Siviglia, e si prevede che continueranno ad aumentare almeno fino a venerdì.

L’Arrivo in Italia e la Fine dell’Estate Mediterranea

A partire dal prossimo fine settimana, questo anticiclone africano si espanderà verso l’Italia, mettendo fine all’Estate Mediterranea, caratterizzata da temperature relativamente moderate. Questo clima tipico dell’altro secolo, con minime intorno ai 15-18 gradi e massime intorno ai 30-33°C, sarà gradualmente sostituito da un’onda di calore nordafricano.

Il Cambiamento Progressivo del Tempo

Nei prossimi giorni, il cielo rimarrà sereno, tranne per alcuni temporali di calore che potrebbero interessare le Alpi e le Prealpi orientali. Domani, giovedì 10 agosto, la giornata promette di essere buona e la notte delle stelle, con la quasi luna nuova, offrirà condizioni ideali per osservare le Perseidi, note come le lacrime di San Lorenzo.

L’Avanzata del Caldo Nordafricano

Tuttavia, a partire da venerdì, un aumento delle temperature sarà evidente, in particolare in Sardegna dove si potrebbero raggiungere i primi 38 gradi. Questo sarà solo l’inizio, poiché il caldo nordafricano gradualmente invaderà tutto il paese. Inizialmente, si noterà un significativo aumento delle temperature minime, seguito da massime che potrebbero toccare i 40 gradi già dalla prossima settimana.

Le Prospettive a Medio Termine

Le proiezioni, infine, mettono in evidenza la possibilità di temperature superiori alla media di 7-8 gradi. L’anticiclone africano dovrebbe persistere sull’Italia almeno fino al 20 agosto, portando con sé un’ondata di calore straordinaria e sfidante.