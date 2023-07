Le previsioni

L’Italia sta per uscire dall’ondata di caldo record che ha colpito il Paese per quasi tre settimane. Secondo le previsioni del meteorologo Lorenzo Tedici, de IlMeteo.it, le temperature si abbasseranno su valori medi per il periodo a partire da domani.

Previsioni meteo per i prossimi giorni

Nonostante ciò, al Nord ci saranno ancora residui temporali, mentre in tutta Italia i prossimi giorni vedranno prevalere il bel tempo. Tedici avverte che nelle prossime ore bisognerà fare attenzione a temporali, grandine, tornado e raffiche impetuose in Pianura Padana.

Fine delle tre settimane tremende

Il meteorologo sottolinea che queste tre settimane tremende lasceranno finalmente il posto ad una fine di luglio ed un inizio d’agosto più tranquilli, con condizioni di benessere e temperature massime intorno ai 32-33 gradi.

Previsioni dettagliate per i prossimi giorni

Martedì 25 : al Nord forti temporali da Ovest verso Est; al Centro bel tempo prevalente, salvo temporali forti tra Toscana e Marche; al Sud tutto sole e clima rovente con picchi di 46°C.

: al Nord forti temporali da Ovest verso Est; al Centro bel tempo prevalente, salvo temporali forti tra Toscana e Marche; al Sud tutto sole e clima rovente con picchi di 46°C. Mercoledì 26 : al Nord bel tempo prevalente, salvo rovesci residui al Nord-Est specie al mattino; al Centro alternanza tra nubi e schiarite; al Sud piovaschi su Basilicata e Puglia, sole altrove ma con caldo in attenuazione.

: al Nord bel tempo prevalente, salvo rovesci residui al Nord-Est specie al mattino; al Centro alternanza tra nubi e schiarite; al Sud piovaschi su Basilicata e Puglia, sole altrove ma con caldo in attenuazione. Giovedì 27: bel tempo prevalente in tutto il paese con temperature accettabili.

Tendenza per i prossimi giorni

Maggiore stabilità atmosferica in un contesto termico ‘normale’ da Nord a Sud.