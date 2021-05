È successo in provincia di Varese

Altro incidente mortale sul luogo del lavoro. Un uomo di 49 anni è rimasto schiacciato stamattina, intorno alle 9.30, da un tornio meccanico in un’azienda a Busto Arsizio, in provincia di Varese.

Secondo fonti ospedaliere, le sue condizioni erano particolarmente gravi già all’arrivo in Pronto Soccorso all’ospedale di Legnano, nel Milanese. L’incidente è avvenuto in una ditta che si occupa di estrusione di materie plastiche. I medici non hanno potuto fare nulla.

Due giorni fa la morte di una 22enne, operaia di un’industria tessile, trascinata dal rullo.