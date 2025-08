Per un nodulo ai polmoni

Franco Baresi, leggenda del calcio italiano e vice presidente onorario dell’AC Milan, è stato sottoposto a un intervento chirurgico per la rimozione di un nodulo polmonare, rilevato durante accertamenti medici di routine.

La notizia, comunicata ufficialmente dal club rossonero oggi, 3 agosto, ha destato preoccupazione ma anche un’ondata di affetto da parte dei tifosi e dell’intera comunità calcistica. Secondo la nota ufficiale del Milan, l’intervento è stato eseguito con una tecnica mini-invasiva, un approccio moderno che riduce i tempi di recupero e i rischi post-operatori. L’operazione è stata un successo, e il decorso post-operatorio si è svolto senza complicazioni, come confermato dal club.

Un percorso di recupero con l’immunoterapia

Dopo l’intervento, Baresi è stato valutato da uno specialista oncologo, che ha raccomandato un ciclo di immunoterapia come terapia di consolidamento. Questo trattamento, sempre più utilizzato in ambito oncologico, mira a rafforzare il sistema immunitario per prevenire eventuali recidive. Sebbene il comunicato del Milan non specifichi la natura del nodulo, ha sottolineato che il percorso di recupero è iniziato positivamente, con il pieno supporto del club e della squadra.

Il messaggio di Baresi ai tifosi

Con il suo stile sobrio e sincero, Franco Baresi ha voluto rivolgersi direttamente ai tifosi rossoneri attraverso un messaggio toccante: “Cari tifosi, voglio comunicarvi che mi ci vorrà un po’ di tempo per rimettermi in forma. Grazie al Milan e a tutti voi per il sostegno e il supporto. Con affetto, un abbraccio”. La risposta dei tifosi non si è fatta attendere, con migliaia di messaggi di auguri e sostegno pubblicati sui social media.

L’affetto del Milan e della comunità calcistica

L’AC Milan ha espresso il proprio sostegno a Baresi con un messaggio carico di emozione: “Tutto il CdA, il Management del Club, i dipendenti e i collaboratori, lo staff tecnico, i calciatori e le calciatrici del Milan rivolgono a Franco un sincero e affettuoso augurio di pronta e completa guarigione. Capitano, siamo tutti con te!”.

Chi è Franco Baresi: una leggenda senza tempo

Franco Baresi, oggi 65enne, è considerato uno dei più grandi difensori della storia del calcio. Con l’AC Milan, ha disputato l’intera carriera dal 1977 al 1997, conquistando sei campionati di Serie A, tre Coppe dei Campioni e numerosi altri trofei. Il suo numero 6 è stato ritirato dal club in segno di rispetto per la sua eredità. Nominato vice presidente onorario nel 2020, Baresi continua a rappresentare i valori rossoneri, partecipando attivamente a eventi del club, come la presentazione della maglia per il 125° anniversario del Milan nel dicembre 2024. La sua storia personale, segnata dalla perdita dei genitori in giovane età e dalla dedizione al Milan, lo ha reso un’icona non solo sportiva, ma anche umana.

Il ruolo dell’immunoterapia nel trattamento

I noduli polmonari, come quello diagnosticato a Baresi, sono aree di densità anomala nei polmoni, spesso rilevate durante controlli di routine. Nella maggior parte dei casi, questi noduli sono benigni, ma in alcuni casi possono richiedere un intervento chirurgico per determinarne la natura. L’immunoterapia, consigliata nel caso di Baresi, rappresenta un’opzione terapeutica avanzata, che utilizza il sistema immunitario del paziente per combattere eventuali cellule anomale. Questo approccio, meno invasivo rispetto alla chemioterapia tradizionale, è sempre più comune nei protocolli oncologici.