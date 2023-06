Le parole del ministro presidente ungherese

Stanno facendo molto discutere le dichiarazioni odierne di Viktor Orban, ministro presidente ungherese, rilasciate alla tedesca Bild.

Anzitutto, secondo Orban, 60 anni, un’eventuale vittoria sul campo dell’Ucraina e la riconquista dei territori occupali è attualmente “impossibile”.

“Il problema è che gli ucraini finiranno i soldati prima dei russi, e questo sarà il fattore decisivo alla fine”, ha aggiunto.

“Pace significa tregua”

E ancora: “La pace è l’unica soluzione in questo momento. Pace significa tregua in questo momento. Quindi, su questa base, discuto su come possiamo raggiungere il percorso più veloce e una tregua”.

Orban ha sottolineato che “quello che conta davvero è ciò che gli americani vogliono fare. L’Ucraina non è più un Paese sovrano. Non hai soldi. Non ha armi. Possono combattere solo perché li sosteniamo in Occidente. Quindi, se gli americani decidono di volere la pace, la pace ci sarà”.

Il presidente ungherese, uno dei principali obiettori delle sanzioni dell’Unione Europea contro la Russia, ha aggiunto: “Vogliamo salvare l’Ucraina. E l’unico modo per salvarli è che gli americani avviino negoziati con i russi e raggiungano un accordo su un’architettura di sicurezza e trovino un posto per l’Ucraina in questa nuova architettura di sicurezza”, evidenziando che gli ucraini “hanno il diritto di decidere del proprio futuro, se andare in guerra o meno”.

“È anche nostro diritto dare o meno armi e denaro se gli americani lo vogliono. Vogliamo essere in pace con i ragazzi. Ecco perché non diamo soldi e armi a nessuno, compresi gli ucraini, vogliamo solo negoziare e creare una pace e una tregua. Quindi è nelle mani degli americani”, ha aggiunto il leader ungherese.

“Non è accettabile dare 50 miliardi di euro all’Ucraina”

Infine, sul proprio profilo Twitter, Orban ha dichiarato: “Non è accettabile che Bruxelles voglia concedere 50 miliardi di euro di aiuti aggiuntivi all’Ucraina, mentre non sappiamo nulla sull’utilizzo dei fondi Ue inviati dall’inizio della guerra”.

“Bruxelles – ha aggiunto – chiede nuove risorse agli Stati membri per coprire il deficit del bilancio dell’UE dovuto all’aumento dei tassi di interesse, pur continuando a trattenere fondi da Ungheria e Polonia dal prestito congiunto. Questo è inaccettabile. Invece di fermare l’immigrazione clandestina, Bruxelles vuole spendere altri miliardi per sistemare i migranti clandestini in Europa. Oltre a tutto ciò, la Commissione prenderebbe ulteriori miliardi di euro dagli Stati membri per aumentare gli stipendi dei burocrati di Bruxelles. Questo è scandaloso!”.