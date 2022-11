Oroscopo domenica 13 novembre 2022

Il Meteo in Sicilia, clima instabile e piogge, temperature in lieve discesa – LE PREVISIONI

Un vortice in quota dai Balcani determina un aumento della instabilità in Sicilia dove per la giornata di sabato 12 novembre, specie dal pomeriggio o dalla sera, potranno aversi dei rovesci anche temporaleschi, in particolar modo sulle coste ioniche, a tratti forti.

