Oroscopo sabato 18 novembre 2023

4 giovani arrestati per violenza sessuale di gruppo su 2 minorenni

Stamattina la Polizia di Stato di Palmi ha eseguito la misura della custodia cautelare in carcere per tre individui e quella degli arresti domiciliari per un altro soggetto. Le misure sono il risultato delle indagini preliminari condotte in seguito a segnalazioni di violenza sessuale aggravata ai da...