Nel comune di Dro

Stamattina un turista straniero è stato aggredito da un orso mentre passeggiava in località Naroncolo, nel Comune di Dro, in Trentino. L’uomo è stato immediatamente soccorso dal personale sanitario e trasportato all’ospedale di Trento con ferite agli arti. La forestale sta conducendo accertamenti per identificare il plantigrado responsabile dell’attacco.

Precedente incontro ravvicinato a Molveno

L’aggressione segue di pochi giorni un altro incontro ravvicinato tra una turista svizzera con tre bambini e una femmina di orso accompagnata da almeno un piccolo. L’episodio è avvenuto il 10 luglio, lungo la sponda sud-occidentale del lago di Molveno.

Secondo il racconto della donna, durante la passeggiata l’orso adulto è stato avvistato accanto alla rampa che sovrasta la strada. Poco dopo, si è verificato un cosiddetto falso attacco. La turista, nel tentativo di proteggere i figli, si è girata verso di loro, momento in cui l’orsa l’ha toccata sulla maglietta senza causare ferite. L’orso si è poi allontanato, raggiunto successivamente da un piccolo.