L’orticaria è una condizione patologica che presenta piccoli arrossamenti sulla pelle e rigonfiamenti irregolari, che provocano un prurito intenso. Questa patologia può presentarsi anche in forma cronica e, in questo caso, la durata del disturbo può durare fino alle 6 settimane e ricorrere più volte nel tempo.

Circa la metà delle persone che presentano i sintomi correlati all’orticaria, in forma cronica, affermano che il disturbo può estendersi fino a 12 settimane, a cui seguono delle fasi di remissione in cui i sintomi migliorano o scompaiono del tutto.

Tra i principali fattori scatenanti dell’orticaria cronica troviamo il forte stress, inoltre uno stile di vita scorretto può contribuire al peggioramento dei sintomi. In questo articolo andremo ad approfondire le possibili cause e i sintomi del disturbo.

Che cosa provoca l’orticaria cronica e quali sono i sintomi

L’orticaria cronica può essere causata da reazioni autoimmuni e spesso è associata ad altre condizioni, come il rilascio di autoanticorpi da parte del sistema immunitario che, a sua volta, innesca il rilascio di istamina che attacca i tessuti dell’organismo.

Ancora oggi non è chiaro il motivo specifico per cui si sviluppa l’orticaria, in quanto può svilupparsi anche in un contesto in cui preesistono altre malattie come l’artrite reumatoide o il lupus eritematoso sistemico. In rari casi, però, questo disturbo può essere causato anche da malattie e infezioni croniche, dalla celiachia, dall’epatite, a causa di parassiti intestinali o una ghiandola tiroide poco attiva.

L’andamento dell’orticaria cronica è altalenante, tra fasi acute e fasi di remissione che si alternano nel corso delle settimane. Tuttavia, secondo gli esperti ci sono alcuni elementi che contribuiscono al peggioramento dei sintomi, come:

stress;

alcool;

caffeina;

pressione prolungata degli indumenti sulla pelle;

farmaci come FANS, ACE inibitori e codeina;

alcuni additivi alimentari;

esposizione eccessiva a caldo, freddo o acqua.

I sintomi dell’orticaria

Tra i principali sintomi dell’orticaria cronica troviamo il gonfiore e il prurito. L’orticaria si presenta con dei “pomfi”, ovvero dei rigonfiamenti pruriginosi rosei o bianchi della pelle che, nella maggior parte dei casi, sono circondati da un eritema.

Questi pomfi possono insorgere in qualsiasi area del corpo e possono variare per numero, dimensioni e forma.

Un altro sintomo molto comune dell’orticaria è la manifestazione dell’angioedema, che può apparire da solo o assieme ai pomfi e in genere si manifesta sulle labbra, le palpebre o la laringe. L’angioedema consiste in un rigonfiamento del tessuto sottocutaneo o anche sottomucoso, si associa a dolore e prurito e nel giro di 3 giorni tende a risolversi da solo.

Approfondimenti sull’orticaria cronica

Per conoscere a fondo l’orticaria cronica e tutti gli aspetti associati a questa problematica, è necessario affidarsi a portali verificati, così da fare riferimento a informazioni certificate. A tal proposito, sul portale medico-scientifico Alleati per la Salute è presente una sezione dedicata all’orticaria cronica, con approfondimenti realizzati da professionisti sui sintomi, la diagnosi e tutte le possibili cause studiate fino ad oggi.

Tutte le informazioni sono attendibili e attentamente revisionate da un team di medici e redattori esperti del settore.