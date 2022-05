5 bambini si ustionano alla scuola d’infanzia, grave una piccola di 4 anni

Redazione di

30/05/2022

In una scuola di Osio Sopra, in provincia di Bergamo, in Lombardia, 8 persone (5 bambini e 3 adulti) sono rimaste ustionate durante le prove di una recita.

Stando a quanto ricostruito, nel giardino della scuola, n via Maria Montessori 2 durante una festa, i piccoli stavano riscaldando dei marshmallow, alla presenza anche degli adulti. Per cause ancora in corso di accertamento, i piccoli sono rimasti ustionati e con loro anche tre adulti.

Una bimba di 4 anni ha riportato ustioni multiple ed è stata trasferita in elisoccorso, in codice rosso, all’ospedale Buzzi di Milano. Un bimbo di 3 anni, sempre con ustioni multiple, è stato trasferito al Niguarda in codice giallo. Altri 3 bambini, due femmine di 3 e 5 anni e un maschio di 6 sono stati trasferiti all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

I tre adulti (tre maschi di 35,36 e 40 anni) hanno invece riportato “sintomi da inalazione di fumi e ustioni” e sono stati trasportati per accertamento (codice verde/giallo) all’ospedale di Zingonia. Sul posto, oltre ai soccorsi di Areu, elicotteri, automedica, 4 ambulanze, vigili del fuoco e carabinieri.