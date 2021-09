Lo ha comunicato l'ASL Roma 3

La ASL Roma 3, per garantire la sicurezza in spiaggia, nei giorni di sabato 4 e domenica 5 settembre, effettuerà un volo di ricognizione con un drone sul litorale di Ostia, dalle 11 alle 16.

Il drone – ha spiegato l’ASL – volerà a un’altezza non inferiore a 25 metri dal livello dell’acqua e a una distanza non inferiore a 30 metri dalle persone. Scopo del volo è il controllo della temperatura che avverrà in modo automatico da parte del dispositivo.

Sempre la Asl, in vista della ripresa delle attività scolastiche, ha predisposto per i ragazzi della fascia d’età 12-18 anni e per il personale docente e quello scolastico a sottoporsi alla vaccinazione anti Covid 19 per garantire una ripresa in sicurezza.

“Per vaccinarsi si può effettuare la prenotazione sulle agende della Regione Lazio fino al 14 settembre oppure ci si puo’ recare senza alcuna prenotazione in uno dei punti di somministrazione vaccini anti Covid della Asl.

Infine il 18 settembre ci sarà ad Ostia la Notte bianca dei Vaccini dalle 22. La Asl, insieme alla pro loco di Ostia Mare di Roma, con la collaborazione e il sostegno dei commercianti del centro commerciale Naturale di Piazza Anco Marzio, organizzano un evento che intende promuovere il divertimento e la vaccinazione. La prenotazione non è obbligatoria. Per la vaccinazione ci sarà un’area esterna dotata di gazebo per la sosta di sicurezza di 15 minuti dopo l’inoculazione.