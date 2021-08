È successo in provincia di Brindisi

«Questa non è una discoteca, sono le quattro di mattina e io devo andare a lavorare».

Queste le parole pronunciate dall’ex assessore alla Polizia locale del Comune di Ostuni, Brindisi, Matteo Tanzarella, residente nel centro storico della città, a pochi passi da piazza della Libertà, nel cuore della notte.

L’uomo, infastidito dalla musica alta, è sceso in strada e ha colpito con una mazza una cassa acustica portatile attorno alla quale ballavano decine di ragazzi.

La scena è stata ripresa da un telefonino e il video che ritrae l’ex amministratore comunale, in poche ore, ha fatto il giro dei social media, generando commenti e polemiche sulla movida ai tempi del Covid-19.

IL VIDEO:

Le immagini sono state acquisite dai poliziotti del commissariato di Ostuni, che hanno avviato i controlli del caso volti a identificare sia il responsabile del danneggiamento – il nome è già noto – ma anche a chiarire come si sia potuta organizzare una festa non autorizzata in un luogo pubblico con evidente violazione delle norme anti Covid-19.