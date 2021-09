È successo vicino Padova

Tragedia al Decathlon di Cadoneghe, in provincia di Padova. Una donna di 50 anni, Mariella Stato, è stata trovata morta mercoledì scorso, 22 settembre, nel camerino del negozio e il suo corpo è stato scoperto dalla vigilianza a orario di chiusura. Lo racconta il Gazzettino.

È stato ricostruito che la 50enne è rimasta bloccata all’interno del camerino, chiusa, dopo un malore che, purtroppo, non le ha dato scampo. La donna, infatti, è stata trovata con addosso i capi che aveva scelto di provare e questo significa che il malore è stato fulminante. Non si sa per quanto tempo la 50enne sia rimasta dentro al camerino, chiuso dall’interno, ma è stato appurato che è entrata al Decathlon nel pomeriggio.

Sul luogo del dramma è intervenuta la Polizia e la salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudizaria. Il medico di base, contattato dagli agenti, ha comunicato che la donna era malata e il malore è ricondubile alla sua patologia. La 50enne è stata molto probabilmente uccisa da un infarto.