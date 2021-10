Succede a Padova

Marito e moglie no vax in condizioni gravissime.

Entrambi contagiati dal Covid-19, sono in terapia intensiva a Padova.

Hanno 50 anni e sono originari dell’Europa dell’Est.

A Padova una coppia che ha scelto di non somministrarsi il vaccino anti Covid-19 è ricoverata in condizioni gravissime, nella stessa stanza della terapia intensiva.

Come riferito dal Gazzettino di Padova, due coniugi 50enni dell’Europa dell’est, entrambi non vaccinati, contagiati dal Covid-19 una decina di giorni fa sono arrivati in ospedale già con problemi respiratori, e, confermata la diagnosi di Covid-19, sono stati ricoverati.

Ora sono nella stessa stanza, in terapia intensiva, attaccati ai respiratori, lottano tra la vita e la morte. A tenerli in vita finora sono le pompe infusionali, i macchinari per la dialisi, le bombole di ossido nitrico per il controllo della circolazione.

L’azienda ospedaliera di Padova conta ad oggi 41 ricoverati Covid, 10 dei quali in terapia intensiva. Di questi, la metà sono soggetti non vaccinati.