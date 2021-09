È successo in provincia di Padova

I corpi di due persone sono stati trovati a Sarmeola di Rubano, in provincia di Padova. Entrambe le vittime presentano ferite da arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Padova.

Si è trattato di un omicidio suicidio: un padre, Stelvio Ceruqeni, nato in Serbia nel 1933 e residente a Monfalcone (Gorizia) ha ucciso la figlia Doriana, nata anche lei in Serbia nel 1961, ma residente a Sarmeole di Rubano, in via Palù, e poi si è tolto la vita.

Il delitto è avvenuto davanti al cancello dell’abitazione dove viveva la donna, e dove i due corpi sono stati trovati, riversi a terra. Secondo la prima ricostruzione, l’uomo ha dapprima ucciso la figlia, che oggi compiva gli anni, poi si è ucciso.

Si è appreso che dopo un litigio tra i due, la donna ha cercato di fuggire, ma l’uomo l’ha rincorsa e le ha sparato.