È successo negli Stati Uniti d'America

Un uomo ha pagato l’ultimo assegno di mantenimento dei figli alla sua ex moglie scaricando letteralmente 80mila monete sul suo prato. L’insolita notizia su LadBible.com.

Avery Sandford, originaria della Virginia (Stati Uniti), ha raccontato che il padre è andato a casa della madre con un rimorchio pieno di monete e la ha lesciate sull’erba pochi giorni dopo che la figlia ha compiuto 18 anni.

L’adolescente ha affermato che la madre non aveva idea di cosa stesse succedendo ed è corsa poi a confrontarsi con l’ex che le ha detto: «È il tuo ultimo pagamento per il mantenimento dei figli», poi se n’è andato.

Le due donne, però, hanno trasformato l’atto infantile dell’uomo in positivo, decidendo di donare tutti i soldi a un ente di beneficenza locale.

Parlando alla stampa locale, la neo maggiorenne ha detto: «Ho appena compiuto 18 anni. Mio padre ha affittato un rimorchio, si è fermato davanti a casa e ha scaricato tutti i centesimi sull’erba. Mia madre è uscita e gli ha detto: ‘Cosa stai scaricando nel mio cortile?’ e lui le ha risposto: ‘È il tuo ultimo pagamento per il mantenimento dei figli’».

Avery Sanford, scioccata da quanto successo, ha aggiunto: «Non ha messo in imbarazzo solo mia madre ma anche me e mia sorella ed è sconvolgente che non l’abbia considerato prima di farlo».

Come scritto, però, la madre ha donato ogni singolo centestimo a un centro che si occupa di abusi domestici, ovvero 850 dollari, circa 700 euro.