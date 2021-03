"Pandemica", la serie animata per sensibilizzare sull'accesso universale al vaccino

A promuoverla “The ONE Campaign”, l’organizzazione internazionale apartitica per la salute globale e la lotta alla povertà estrema e le malattie prevenibili, in particolare in Africa, co-fondata dal celebre cantante del gruppo irlandese U2, Bono Vox. La scorsa estate, ONE aveva lanciato #PassTheMic, una campagna che ha visto esperti di salute globale, economia e politica, lavoratori in prima linea e celebrità unirsi per discutere della necessità di una risposta globale alla pandemia da COVID-19.

“Pandemica” vede personaggi doppiati con le voci di celebrità internazionali come Patrick Adams, Samuel Arnold, Bono stesso, Connie Britton, Penélope Cruz, Meg Donnelly, Danai Gurira, Nick Kroll, Laura Marano, Kumail Nanjiani, David Oyelowo, Phoebe Robinson, Michael Sheen, Wanda Sykes e Calum Worthy.

La serie fa parte della più ampia campagna “ONE World di ONE”, che chiede una risposta globale alla pandemia di COVID-19. “L’analisi di ONE – spiegano i promotori – rileva che cinque paesi (Australia, Canada, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti) più il gruppo dei 27 paesi UE hanno abbastanza scorte di vaccino per vaccinare le loro intere comunità e hanno ancora 1 miliardo di dosi in eccesso da condividere. Queste dosi sarebbero sufficienti per vaccinare l’intera popolazione adulta dell’Africa. Senza l’accesso globale ai vaccini, potremmo vedere raddoppiare il numero di morti e l’economia globale rischia di perdere fino a 9,2 trilioni di dollari se i governi non riescono a garantire alle economie in via di sviluppo l’accesso ai vaccini COVID-19”.

“Il modo più veloce per porre fine alla pandemia di COVID-19 è assicurarsi che i vaccini siano disponibili per tutti, ovunque – aggiungono -. Ma le persone che vivono nei paesi più poveri del mondo vengono lasciate indietro. Attualmente, un terzo dei paesi del mondo non avrebbe ancora ricevuto una sola dose di vaccino”.