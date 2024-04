A Piombino (Livorno)

Durante un’operazione antidroga a Piombino (Livorno), la Guardia di Finanza ha sequestrato un panetto di hashish di qualità superiore che recava insolitamente l’immagine del noto boss mafioso Totò Riina. Questo particolare ha colto di sorpresa i finanzieri coinvolti nell’operazione.

Il sequestro è avvenuto nel contesto dell’arresto di un giovane spacciatore di 30 anni, senza precedenti penali e senza lavoro, trovato in possesso di un etto e mezzo di hashish e cocaina, oltre a 21.000 euro in contanti di piccolo taglio, ritenuti i guadagni derivanti dalla vendita di droga. Il materiale per il confezionamento delle dosi è stato anch’esso confiscato.

Il giovane è stato intercettato a Piombino dai finanzieri, supportati da un’unità cinofila, il cane Jerome, un pastore tedesco. Il 30enne ha tentato la fuga al loro arrivo ma è stato rapidamente fermato e identificato. Grazie all’abilità di Jerome, che ha rilevato la presenza di sostanze stupefacenti, è stato possibile procedere alla perquisizione del suo domicilio. Qui sono stati rinvenuti quasi un etto e mezzo di cocaina e hashish (equivalenti a molteplici dosi), un bilancino di precisione e la somma in denaro contante.