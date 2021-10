Dramma in provincia di Cosenza

A Paola, in provincia di Cosenza, c’è stato un grave e mortale incidente. Quattro persone sono decedute a causa delle esalazioni provocate da un vasca contenente il mosto. Sul posto ci sono i vigili del fuoco.

Le vittime sarebbero due anziani di 70 anni, un 50enne e un 46enne. Una quinta persona, una donna, è stata trasportata in ospedale in eliambulanza con segni di asfissia. Le quattro persone sarebbero cadute in una vasca di mosto mentre erano impegnate nella vendemmia. Stando a quanto si è appreso, una prima persona avrebbe accusato un malore e gli altri tre avrebbero provato a soccorrerla, rimanendo a loro volta coinvolti dalle esalazioni.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri, anche i medici del 118 e due elisoccorso.