Le dure parole del Pontefice

Papa Francesco contro l’idelogia gender.

Il Pontefice, nel discorso rivolto ai partecipanti al convegno internazionale Uomo-donna immagine di Dio. Per una antropologia delle vocazioni, promosso dal Centro di Ricerca e Antropologia delle Vocazioni (CRAV), ha affermato: “È molto importante che ci sia questo incontro, questo incontro fra uomini e donne, perché oggi il pericolo più brutto è l’ideologia del gender, che annulla le differenze. Ho chiesto di fare studi a proposito di questa brutta ideologia del nostro tempo, che cancella le differenze e rende tutto uguale; cancellare la differenza è cancellare l’umanità. Uomo e donna, invece, stanno in una feconda ‘tensione'”.

E ancora: “Io ricordo di aver letto un romanzo dell’inizio del Novecento, scritto dal figlio dell’Arcivescovo di Canterbury: The Lord of the World. Il romanzo parla del futuribile ed è profetico, perché fa vedere questa tendenza di cancellare tutte le differenze. È interessante leggerlo, se avete tempo leggetelo, perché lì ci sono questi problemi di oggi; è stato un profeta quell’uomo”.

A stretto giro, Rossano Sasso, deputato della Lega, capogruppo in commissione Istruzione, ha commentato: “Piena condivisione con le parole del Santo Padre di oggi sull’ideologia gender. Un pericolo che vuole annullare le differenze e sul quale il Papa ha chiesto di fare degli studi, dichiarando che ‘cancellare la differenza è cancellare l’umanità’. Assicuro tutto il mio impegno affinché questa ‘brutta ideologia’ rimanga fuori dalle nostre scuole”.

Cos’è l’ideologia gender?

L’ideologia gender è un termine spesso usato in dibattiti sociopolitici e culturali per riferirsi a una visione del genere che lo considera come una costruzione sociale e culturale piuttosto che come un dato biologico immutabile. Secondo questa visione, le differenze di genere non sono innate, ma sono il risultato di pratiche sociali, aspettative e norme culturali. L’ideologia gender sostiene che le identità di genere sono fluide e possono variare indipendentemente dal sesso biologico di una persona.

Questo approccio si distingue dalla comprensione tradizionale del genere, che tende a basarsi su una divisione binaria e fissa tra maschile e femminile, correlata direttamente al sesso biologico. L’ideologia gender, invece, apre per una maggiore accettazione delle diverse identità di genere e orientamenti sessuali, sostenendo che le persone dovrebbero avere la libertà di esprimersi come meglio credono, indipendentemente dalle aspettative tradizionali legate al loro sesso di nascita.

Questa visione è sostenuta da molte discipline, inclusi alcuni campi della sociologia, della psicologia e degli studi di genere, e ha influenzato molte campagne per i diritti civili, inclusi i movimenti per i diritti LGBTQ+. Tuttavia, l’ideologia gender è anche soggetta a controversie e dibattiti, con alcuni critici che la vedono come una minaccia ai valori tradizionali o come una negazione delle differenze biologiche fondamentali tra maschi e femmine.