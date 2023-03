Come sta il Pontefice?

Papa Francesco è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dopo un leggero malore avuto nelle prime ore del pomeriggio di oggi, mercoledì 29 marzo. Starà in ospedale per qualche giorno, non si sa per quanto.

PapPaLa sala stampa vaticano ha aggiornato sulle condizioni del Pontefice: “Nei giorni scorsi Papa Francesco ha lamentato alcune difficoltà respiratorie e questo pomeriggio si è recato presso il Policlinico Agostino Gemelli per effettuare alcuni controlli medici. L’esito degli stessi ha evidenziato un’infezione respiratoria (esclusa l’infezione da Covid-19) che richiederà alcuni giorni di opportuna terapia medica ospedaliera. Papa Francesco è toccato dai tanti messaggi ricevuti ed esprime la propria gratitudine per la vicinanza e la preghiera”.

Bergoglio, 86 anni, è stato sottoposto anche a vari esami per escludere situazioni gravi e hanno dato tutti esito negativo.

Cos’è l’infezione respiratoria?

L’infezione respiratoria è una malattia che colpisce le vie respiratorie, ovvero le parti del corpo che si occupano della respirazione. Queste possono includere il naso, la gola, i bronchi, i polmoni e i seni paranasali. Le infezioni respiratorie possono essere causate da virus, batteri o funghi e possono essere contagiose. I sintomi di un’infezione respiratoria possono variare a seconda della gravità e della zona colpita, ma spesso includono tosse, congestione nasale, difficoltà respiratorie, mal di gola, febbre e affaticamento. Il trattamento delle infezioni respiratorie dipende dalla causa sottostante e può includere farmaci antivirali, antibiotici o antifungini.