Pappagalli bestemmiano in pubblico, zoo costretto ad allontanarli

01/10/2020

In Inghilterra 5 pappagalli sono stati rimossi da un parco perché imprecavano. Più i visitatori ridevano, più i pappagalli dicevano parolacce. Ora i pappagalli stanno seguendo un percorso di ‘rieducazione’. Cinque pappagalli sono stati rimossi da un parco perché imprecavano contro i visitatori. È successo a Friskney, nel Lincolnshire, in Inghilterra e ne dà notizia la BBC. Questi ‘maleducati’ pappagalli grigi africani sono stati adottati dal Lincolnshire Wildlife Park ad agosto e messi insieme in quarantena. Però, dopo che sono stati trasferiti nelle voliere, gli uccelli hanno cominciato ad insultare chi andava a vederli. Un addetto al parco ha raccontato che è stato molto divertente lavorare con questi pappagalli quando sono arrivati ma si sperava che avrebbero smesso di imprecare una volta integrati nel parco. Questo, però, non è successo, come spiegato dall’amministratore delegato del parco, Steve Nichols. I pappagalli, in pratica, imprecano e sghignazzano tra di loro, e se le persone reagiscono in qualche modo (anche con un sorriso) continuano a farlo. Anzi, certi visitatori spronavano gli uccelli a non smettere. «Alcuni visitatori lo hanno trovato divertente ma per via della presenza dei bambini nel fine settimana, abbiamo deciso di spostarli. Spero che i pappagalli imparino parole diverse all’interno delle colonie ma se insegnano agli altri un linguaggio volgare e io finisco con 250 uccelli che imprecano, non so cosa dovremmo fare», ha aggiunto Nichols. Insomma, ora la speranza è che questi pappagalli imparino un linguaggio più consono per stare in pubblico…

