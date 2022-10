È successo a Parma

In una scuola di Parma, una prima superiore, è accaduto un brutto episodio di bullismo.

Un 14enne, dopo essere stato apostrofato come ‘secchione‘, ha subito schiaffi e una matita piantata in testa. Il minore è stato costretto alle cure in ospedale con una prognosi di 20 giorni per trauma cranico e frattura delle ossa nasali. Sulla vicenda indagano i carabinieri dopo la denuncia presentata dalla famiglia, allegando l’ultimo referto medico.

La sorella della vittima, alla Gazzetta di Parma, ha raccontato: “Lo hanno minacciato, hanno iniziato a colpirlo con degli schiaffi. Quando ho saputo quello che stava accadendo ho personalmente chiamato la scuola, ho parlato con qualcuno della direzione spiegando cosa stesse succedendo”.

Pochi giorni dopo, però, un’altra aggressione da parte del bullo di turno che ha colpito il 14enne con un pugno sulla nuca, facendolo cadere, calpestandolo più volte. Il personale dell’istituto è intervenuto, portando l’aggressore dal preside, mentre la vittima è stata accompagnata in ospedale.