È successo nei pressi di Parma

Incidente sul lavoro mortale nei pressi di Parma, in Emilia – Romagna.

Un operaio che stava lavorando su un autocarro in un cantiere lungo l’Autosole è rimasto ucciso dopo che il suo mezzo è stato travolto da un camion. Ill dramma è avvenuto attorno alle 15 di oggi, lunedì 13 settembre, all’innesto fra l’A1 e l’A15 nei pressi della città emiliana.

L’operaio, dipendente di una società che lavora per Autostrade per l’Italia, stava segnalando un cantiere lungo la corsia di emergenza quando un camion diretto verso Milano ha sbandato mentre era in prima corsia e ha colpito in pieno il furgone di servizio uccidendo sul colpo l’operaio. La circolazione in direzione nord è attualmente chiusa, fra Parma e il bivio per l’A15.

“Attualmente, in direzione Milano, il traffico è bloccato e si registrano 6 km di coda – si legge, infatti, in un comunicato di Autostrade per l’Italia – Agli utenti diretti verso nord, si consiglia di uscire a Parma, di percorrere la SS9 Emilia e rientrare a Parma Ovest, sulla A15, per poi rientrare in A1. Per le lunghe percorrenze verso Milano, si consiglia di percorrere l’A22 per poi raggiungere Milano attraverso l’A4”.