Il volo era diretto a Maiorca (Spagna)

Un tranquillo volo diretto verso l’incantevole isola spagnola di Maiorca si è trasformato in un incubo quando un aereo passeggeri è stato improvvisamente catapultato in una tempesta dai venti impetuosi che sfioravano la velocità di 130 chilometri orari. Un video condiviso sui social media ha catturato l’angosciante momento in cui l’aereo ha lottato per attraversare la tempesta furiosa, gettando nell’angoscia i passeggeri a bordo.

Il volo, partito da Alicante, Spagna, è stato colto di sorpresa dalle turbolenze che hanno fatto tremare l’aereo in modo visibile, facendo passare la nave attraverso vuoti d’aria che hanno scatenato panico tra i passeggeri. Alcuni passeggeri sono stati colti dall’isteria, gridando di terrore, mentre altri combattevano con la cinetosi mentre l’aereo barcollava ad un’altitudine elevata.

Il momento più drammatico è stato quando si è appreso che a bordo c’erano anche diversi bambini, traumatizzati dalla situazione e piangenti in preda al panico, come hanno testimoniato alcuni dei presenti.

In un gesto di pura abilità e calma sotto pressione, il capitano dell’aereo ha deciso di non rischiare ulteriormente la sicurezza dei passeggeri e ha preso la difficile decisione di invertire la rotta, tornando ad Alicante anziché tentare un atterraggio forzato a Palma di Maiorca. Un’azione che ha dimostrato la priorità assoluta della sicurezza di tutti a bordo.

Tutti i passeggeri sono tornati sani e salvi ad Alicante, anche se senza dubbio scossi dall’esperienza terrificante.