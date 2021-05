È successo in provincia di Pavia

Un uomo di 91 anni è morto nel tentativo di scappare dalla casa di riposo in cui era ospite dalla metà di settembre dello scorso, la fondazione Galtrucco di Robbio, in provincia di Pavia.

Giuseppe Carlucci, di origini pugliesi ma con la figlia residente in Lombardia, ha usato un tubo di gomma utilizzato dal personale. L’ha lanciato dalla finestra e poi si è calato dal primo piano.

Il pensionato, arrivato a circa due metri da terra, si è lasciato andare ma nell’impatto con il suolo ha riportato lesioni che in poche ore gli sono state fatali. L’episodio risale al primo pomeriggio di luned scorso, 3 maggio, il decesso alla notte successiva. Il magistrato non ha disposto l’autopsia e domani saranno celebrati i funerali.

L’uomo è stato definito dal personale della casa di riposo come «lucidissimo e molto attivo, nonostante l’età». Il 91enne, quando è stato soccorso non aveva lesioni evidenti e si è pure scusato per quell’imprudenza.