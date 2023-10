A Pavia

Nel centro storico di Pavia, uno studente di 14 anni è stato vittima di un atto di violenza scioccante: è stato picchiato da un gruppo di adolescenti. L’incidente è avvenuto tra Strada Nuova e il Ponte Coperto: il giovane ha riportato un trauma cranico a causa delle percosse subite. Non solo è stato picchiato ma è stato anche colpito con sassi, rendendo l’aggressione ancora più brutale.

Vittima di bullismo

Secondo quanto riferito, il giovane frequenta la prima superiore presso un istituto di Pavia ed è oggetto di aggressioni da parte di un branco da un po’ di tempo. La polizia è al lavoro per indagare su questo episodio e identificare i responsabili. La vittima, una volta trasportata d’urgenza al pronto soccorso del Policlinico San Matteo, è stata sottoposta a esami medici che hanno rivelato diverse ferite e contusioni. Fortunatamente, i medici hanno stabilito che le sue ferite sono guaribili ma richiederanno circa 30 giorni per la completa ripresa. Le telecamere di sorveglianza posizionate nella zona potrebbero rivelarsi fondamentali per ricostruire quanto successo e risalire ai bulli.

Familiari preoccupati

Il padre del giovane, un uomo di 55 anni di origini egiziane, ha condiviso la sua preoccupazione per la situazione. Ha raccontato che suo figlio è tormentato da questi giovani da mesi e non riesce a capire il motivo di queste aggressioni gratuite. Ha già segnalato la situazione alle autorità e, come misura precauzionale, è costretto ad accompagnare suo figlio a scuola al mattino e a prenderlo all’uscita, cercando di proteggerlo da ulteriori pericoli.