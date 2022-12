Lo ha confermato il ministro Luca Ciriani

La maggioranza di Governo ha chiuso l’accordo politico per l’aumento a 600 euro delle pensioni minime per gli over 75. La modifica alla Manovra sarà introdotta attraverso un emendamento dell’Esecutivo, in via di definizione.

L’indiscrezione è stata confermata da Luca Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento, parlando con i giornalisti a Montecitorio.

E Roberto Pella di Forza Italia, uno dei relatori del disegno di legge di Bilancio, a margine dei lavori in Commissione alla Camera, ha affermato che è “imprescindibile” che in Manovra entri l’aumento della pensione minima: “ci sono degli impegni politici e non vediamo perché debbano essere disattesi”.

Infine, Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, durante un appuntamento elettorale per le Regionali in Lombardia, ha detto: “Vogliamo conseguire l’aumento di mille euro delle pensioni minime per tutti, perché non si può vivere serenamente e dignitosamente con meno. Siamo riusciti con una grande guerra a portarle a 600 euro” per gli over 75.