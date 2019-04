La traversata dura circa 10 ore

Arrivare in Sicilia durante la bella stagione non è purtroppo sempre semplice. Il traffico sulle autostrade è massiccio, cosa che si deve aggiungere per molti turisti alle diverse centinaia di chilometri da percorrere. Si pensi a chi vuole fare un tour della Sicilia partendo da Milano, arrivando quindi sull’isola con già più di 1.000 chilometri sulle spalle. Oggi per limitare questo tipo di problematica esiste anche la possibilità di salpare da Napoli con traghetti di varie compagnie, che attraccano al porto di Palermo. Se anche tu vuoi organizzare una vacanza di questo genere scegli il miglior traghetto da Napoli a Palermo direttamente online.

Prenotare un traghetto online

Internet ci aiuta nello svolgimento di diverse attività al giorno d’oggi, a partire dalla possibilità di prenotare biglietti praticamente per qualsiasi cosa, dal treno al concerto, dall’aereo fino al traghetto per Palermo. Per farlo è sufficiente accedere al sistema elettronico di un qualsiasi sito che offre questo tipo di opportunità, selezionare la tratta e il giorno di partenza, o anche quello per il ritorno se si hanno già dei programmi precisi. Si devono indicare però alcuni elementi, come ad esempio l’automezzo su cui ci si sposta e il numero dei viaggiatori. Inoltre conviene ricordare che il viaggio in nave da Napoli a Palermo dura circa 10 ore, conviene in genere prenotare la partenza nelle ore serali, in modo da arrivare in Sicilia al mattino, pronti a partire per la vacanza. Molti viaggiatori preferiscono quindi prenotare anche una comoda cabina, dove riposare durante il viaggio.

Prenotazioni in anticipo

Nonostante oggi sia possibile arrivare in Sicilia anche in aereo, sono molti coloro che utilizzano il traghetto. A parte le questioni prettamente economiche, che portano a scegliere l’uno o l’altro mezzo di trasporto, molti viaggiatori preferiscono a vere a disposizione, durante il soggiorno in Sicilia, il mezzo di proprietà. In alcuni casi perché vogliono fare un lungo tour, durante il quale vogliono utilizzare la propria autovettura; ci sono poi i camperisti e i motociclisti, che difficilmente noleggeranno un mezzo all’arrivo, utilizzando la moto o il camper di proprietà. Visto che il viaggio in traghetto è ancora molto gettonato conviene prenotare con un certo anticipo, almeno di alcune settimane, per non rischiare di non riuscire a partire. Questo è valido soprattutto in alcuni periodi dell’anno, come ad esempio in agosto o nei pressi delle festività religiose.

Quanto costa e come ci si organizza

Il prezzo del biglietto viene calcolato al momento, secondo alcuni criteri, quali le dimensioni del mezzo di trasporto, il numero di viaggiatori, il tipo di cabina che si intende prenotare. Ci sono anche viaggiatori che preferiscono salpare senza automezzo e con un solo posto ponte, quindi senza cabina, in questi casi il costo del biglietto è minimo. Anche chi viaggia con la macchina può decidere di non prenotare una cabina, conviene però ricordare che durante il viaggio non è possibile sostare nella stiva. Per quanto riguarda gli animali da compagnia è importante informarsi in anticipo su come gestire il viaggio.