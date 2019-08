In Inghilterra si scommette su tutto

Il betting mondiale è condotto, in gran parte, sotto il vessillo della Union Jack inglese. Ma ci si è mai chiesti il perché di questo monopolio tutto anglosassone? Bhe, che dire, il motivo è semplice: l’Inghilterra è la patria di quasi tutti gli sport più seguiti ed amati al mondo. Non solo, anche gli sport che hanno meno seguito nel panorama mondiale ludico, in Inghilterra trovano il loro spazio e la loro importanza.

E’ una conseguenza diretta quella per le scommesse. Avere così tanti sport da guardare o praticare vuol dire solo una cosa: avere altrettanti sport sui quali scommettere e giocare sempre e sempre di più.

E’ un fattore determinante sul mondo del betting la varietà di settori sui quali è possibile piazzare una scommessa. Secondo un articolo di La Repubblica, è possibile scommettere addirittura sul vestiario della regina Elisabetta II in un determinato momento o evento particolare. Non ci si sorprende se poi sono inglesi alcuni dei bookmaker più importanti in Europa e nel mondo. Anche in Italia è possibile scommettere su eventi esterni al match o partita in questione. Per esempio, ha fatto scalpore che alcuni bookmaker abbiano permesso di stabilire l’under od over sulla temperatura interna di uno stadio.

Sempre nello stesso articolo è presente un breve estratto di un’intervista a Paolo Franci, direttore di Agipronews, un’agenzia dedita alla monitorizzazione del gioco d’azzardo su territorio nazionale. Franci afferma: “anche in Italia il palinsesto sta diventando più flessibile: proprio in queste settimane i Monopoli hanno aperto sul loro sito uno spazio per raccogliere le proposte dei concessionari. Per nuove tipologie di scommesse. Sono già scaturite alcune novità, come la giocata sul minuto del primo gol nelle partite di A o quella su chi, fra Italia e Inghilterra, qualificherà più squadre al prossimo turno di Champions”.

Una grande varietà di sport

In Inghilterra la varietà di sport che ogni appassionato potrebbe seguire è davvero imbarazzante. Se si fa riferimento soltanto al calcio, è possibile puntare su quasi tutte le partite di Premier League, Championship, Ligue One, Ligue Two fino alla quinta categoria inglese. Qualcosa di impensabile per gli altri Paesi d’Europa che, al massimo, permettono di giungere fino alla quarta categoria e solo per pochi big match. In Inghilterra, poi, la presenza della FA Cup fa si che ogni squadra, anche di rango inferiore, possa puntare ad ottenere risultati interessanti contro le altre squadre della massima categoria.

Si pensi, poi, al rugby. la nazionale inglese di rugby è una delle squadre più forti presenti al mondo, una delle maggiori vincitrici del Sei Nazioni. Il campionato inglese, poi, la Premiership, è una delle massime competizioni a livello europeo e mondiale. Tutti i giocatori dei massimi club europei ambiscono a vestire le maglie di queste squadre. Si pensi che, in Italia, è possibile scommettere più su queste squadre e su quelle francesi che non sui club e franchise italiani.

Ultimo ma non meno importante è la Formula 1. Il GP di Silverstone, la McLaren e il pupillo di Lewis Hamilton hanno fatto crescere vertiginosamente questo sport anche entro i confini britannici. E’ per questo motivo, poi, che in Inghilterra le scommesse sulla Formula 1 sono tra le più alte a livello europeo.