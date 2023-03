A Tuoro sul Trasimeno (Perugia)

Un uomo di 67 anni, Lamberto Roscini, ha ucciso Francesca Giornelli di 57 anni, strangolandola in casa e poi si è suicidato impiccandosi in giardino: è accaduto a Tuoro sul Trasimeno, in provincia di Perugia, in Umbria.

I due cadaveri sono stati trovati nella serata di ieri, martedì 27 marzo, dopo che una persona aveva visto quello dell’uomo. I carabinieri, intervenuti insieme al 118, hanno poi individuato la donna in casa, sul letto. I segni trovati sul collo di quest’ultima hanno indirizzato i militari sulla pista dell’omicidio-suicidio.

“Pregate per noi”

Si è appreso, inoltre, che quanto avvenuto risale al pomeriggio – sera di lunedì ma ciò dovrà essere confermata dalle autopsie. L’uomo ha lasciato un biglietto per spiegare l’accaduto, in cui si evince che la coppia avrebbero litigato in modo acceso anche “per un uso eccessivo di sostanze alcoliche da parte della donna” e, al culmine della lite, il 67enne l’avrebbe uccisa soffocandola e poi si è tolto la vita nel cortile dell’abitazione. Nel biglietto Roscini ha scritto: “Pregate per noi”. I carabinieri hanno anche sottoposto a sequestro alcuni oggetti personali della coppia, tra cui gli smartphone.

Si è appreso, inoltre, che Francesca Giornelli e Lamberto Roscini si erano separati nel 2020 e poi avevano divorziato l’anno successivo, dopo il matrimonio celebrato proprio a Tuoro nel 2012.

Maria Elena Minciaroni, sindaco di Tuoro sul Trasimeno, parlando di Lamberto Roscini, ha detto: “Una persona cortese che conoscevo poco. La famiglia, dopo molti anni all’estero, si era trasferita nella frazione di Lisciano Niccone. Anche Francesca era nata in Inghilterra, era madre lingua inglese e si era resa disponibile anche per ripetizioni. Nell’aprile del 2021, prima di trasferirsi i genitori di Francesca donarono alla biblioteca comunale un gran numero di libri, molti in inglese e francese, diversi testi scientifici. Fu un gesto di grande generosità”. Infine, “ai nostri uffici, ai servizi sociali non sono mai arrivate segnalazioni di problematiche, quanto accaduto è un fulmine a ciel sereno”.