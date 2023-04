A Pescara

Ieri mattina, domenica 2 aprile, una 63enne è stata sorpresa a rubare dei beni di prima necessità in un supermercato a Penne, in provincia di Pescara, in Abruzzo. Il titolare dell’attività ha segnalato la donna ad un carabiniere in borghese che stava facendo la spesa.

La signora è stata fermata dall’uomo e dai suoi colleghi in divisa mentre usciva dal locale commerciale, evitando di pagare alla cassa. Come riportato su IlPescara.it, “la donna, incurante del fatto che fosse stata già scoperta, avrebbe tentato di guadagnare l’uscita senza passare dalle casse, cercando quindi di lasciare il supermercato senza pagare i prodotti che aveva preso”.

Eseguiti i primi accertamenti, è risultato che la signora, in condizioni di estrema indigenza, ha sottratto un po’ di pane, qualche frutto e dell’insalata, quindi il necessario per sfamarsi nel giorno della Domenica delle Palme.

La donna lo ha raccontato i militari, con le lacrime agli occhi, visibilmente imbarazzata. Per evitare spiacevoli conseguenze, i militari si sono diretti dal direttore per pagare la spesa alla donna, evitandole così ripercussioni penali.